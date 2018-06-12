PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Отямився в калюжі крові: у Києві роми напали на підлітка/

Отямився в калюжі крові: у Києві роми напали на підлітка

У Києві біля Південного вокзалу група ромів напала на підлітків. Одному з хлопців пляшкою проломили голову.

– Вчора ввечері мій молодший син з друзями проходив в районі вокзалу. Прямуючи у бік кінотеатру Ультрамарин, вони побачили юрбу циган, яка бігла на них, злякалися і почали втікати. Син біг останнім. Йому в голову прилетіла пляшка. Він впав, втратив свідомість. Отямився в калюжі крові, а над ним стоїть худорлявий циган і питає: Ти теж з ними?, – розповіла мати постраждалого Юлія Попова в Facebook.

За словами жінки, хлопчик попросив викликати швидку, проте отримав ще один удар пляшкою по голові.

Читайте: Валять ліс і кидаються камінням: роми заселили Голосіївський парк

Швидку допомогу хлопчикові викликали перехожі. У лікарні йому наклали 7 швів.

За словами Попової, біля вокзалу до сих пір стоїть табір ромів, в якому проживають близько 300 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що представники Національних дружин в Києві розгромили табір ромів у Голосіївському парку.

ФотоLos Solomas.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка