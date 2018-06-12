Отямився в калюжі крові: у Києві роми напали на підлітка

У Києві біля Південного вокзалу група ромів напала на підлітків. Одному з хлопців пляшкою проломили голову.

– Вчора ввечері мій молодший син з друзями проходив в районі вокзалу. Прямуючи у бік кінотеатру Ультрамарин, вони побачили юрбу циган, яка бігла на них, злякалися і почали втікати. Син біг останнім. Йому в голову прилетіла пляшка. Він впав, втратив свідомість. Отямився в калюжі крові, а над ним стоїть худорлявий циган і питає: Ти теж з ними?, – розповіла мати постраждалого Юлія Попова в Facebook.

За словами жінки, хлопчик попросив викликати швидку, проте отримав ще один удар пляшкою по голові.

Швидку допомогу хлопчикові викликали перехожі. У лікарні йому наклали 7 швів.

За словами Попової, біля вокзалу до сих пір стоїть табір ромів, в якому проживають близько 300 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що представники Національних дружин в Києві розгромили табір ромів у Голосіївському парку.

Фото: Los Solomas.