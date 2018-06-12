Пожежа у київській багатоповерхівці: людей евакуювали

Сьогодні вдень, близько 14:30, на бульварі Кольцова, 18, спалахнула квартира на 7 поверсі.
Про це повідомляє канал Kyiv Operativ у YouTube.
Полум‘я у будинку на бульварі Кольцова, 18, по балкону перекинулося на балкон 8-го поверху. Ще до приїзду рятувальників ДСНС, патрульні провели евакуацію мешканців.
– На щастя, обійшлося без потерпілих. На місці вже працює слідчо-оперативна група, яка має з‘ясувати причини виникнення пожежі, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, вчора, 11 червня, на лівому березі Києва загорілася територія у лісопарковій зоні.
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