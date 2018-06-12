Тіло знайшли на узбіччі. 27-річна ревнивиця вбила чоловіка сокирою

У селі Верхній Студений Закарпатської області затримали 27-річну жінку, яка через ревнощі вбила чоловіка сокирою.

10 червня у поліцію надійшло повідомлення із села Верхній Студений Міжгірського району Закарпатської області про виявлення на узбіччі дороги тіла місцевого чоловіка.

Тіло мало явні ознаки насильницької смерті, його направили на експертизу.

Жінка, що виявила тіло, розповіла поліції, що потерпілим є її 29-річний односелець. Проте слідчі встановили, що загиблий – 32-річний житель Сколівського району Львівської області.

Спеціалісти кінологічного центру Нацполіції знайшли знаряддя вбивства – сокиру. З’ясувалося, що чоловіка на грунті ревнощів вбила 27-річна жінка, яка нібито й виявила тіло.

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Жінці повідомили про підозру та затримали, зараз вона в СІЗО. Злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Вирішується питання про обрання жінці міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.