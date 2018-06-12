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У Херсоні швидка насмерть збила жінку на пішохідному переході (18+)

На перехресті вулиць Робоча та Івана Богуна в Херсоні машина швидкої допомоги на смерть збила жінку на пішохідному переході.

дтп

Про це повідомляється на сайті поліції в Херсонській області. (18+)

– Жінка на зелене світло переходила дорогу. В цей час з увімкненим проблисковим маячком та звуковою сигналізацією перехрестя на червоне світло проїжджав автомобіль швидкої допомоги, який терміново доставляв у лікарню хвору дитину. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на пішохода, в результаті чого жінка від отриманих травм загинула на місці події, – йдеться в повідомленні.

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Попередня правова кваліфікація пригоди – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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