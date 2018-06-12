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У Києві легковик в’їхав у фуру, є постраждалі

У Києві на Житомирській трасі Dodge врізався у фуру. Повідомляється про постраждалих.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Водій автомобіля Dodge в’їхав у вантажівку, яка здійснювала розворот.

Читайте: Смертельна ДТП в Угорщині: вантажівка розчавила двох українців

На місці працюють швидка і поліція.

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У Києві легковик в’їхав у фуру, є постраждалі / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Набережно-Луговій, 4, у Києві автомобіль на повній швидкості в’їхав у сміттєвоз. Водій госпіталізований із серйозними травмами.

Фото: dtp.kiev.ua.

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