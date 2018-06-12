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У Києві посеред дороги лежить тіло чоловіка у калюжі крові

На вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві сталася смертельна ДТП за участю пішохода та автомобіля Audi Q5. Попередньо, чоловік намагався перебігти 6 смуг руху в недозволеному місці.

Знімки опублікував Олександр Лук’яненко в Telegram.

На фото тіло чоловіка в калюжі крові лежить серед дороги на вул. Набережно-Хрещатицькій у бік Гаванського мосту.

При цьому рух не зупинено: поряд із тілом проїжджають авто та громадський транспорт.

За попередньою інформацією, чоловік намагався перебігти 6 смуг швидкісного руху в недозволеному місці, коли його збив автомобіль Audi Q5.

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Точні причини та обставини ДТП невідомі. На місці поки немає ані поліції, ані швидкої.

За словами очевидців, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від удару в нього нібито лопнула голова.

До слова, в Херсоні машина швидкої допомоги насмерть збила жінку на пішохідному переході.

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