У Львові дідусь випав з 9-го поверху лікарні

У Львові сьогодні, 12 червня, внаслідок падіння з вікна дев‘ятого поверху лікарні загинув 81-річний чоловік.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, об 11:15 до правоохоронців надійшла інформація про те, що з вікна лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука випав чоловік, який від отриманих травм помер на місці події.

За інформацією правоохоронців, на даний час встановлено, що 81-річний львів’янин прийшов у лікарню, піднявся на дев’ятий поверх, відчинив вікно у коридорі та з невідомих причин випав з нього. Також у поліції зазначили, що чоловік не був пацієнтом лікарні, однак при ньому була його медична амбулаторна карта, останній запис у якій датується квітнем цього року.

Читайте: Тіло знайшли на узбіччі. 27-річна ревнивиця вбила чоловіка сокирою

Призначено експертизу. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 8 червня у Києві жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула.