У Миколаївському СІЗО ув’язнений зашив собі рот

Ув’язнений Юрій Богомятков, звинувачений у нападі на майстра спорту з пауерліфтингу Владислава Гуртовенка, зашив собі рот у СІЗО.
12 червня у Центральному райсуді Миколаєва проходило попереднє судове засідання у справі Юрія Богомяткова.
Коли його під конвоєм доставили до суду, з’ясувалося, що в СІЗО він зашив собі рот, повідомляють Новости N.
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За словами адвоката, через стан здоров’я Богомяткова засідання проводити не можна – крім зашитого рота, обвинувачений страждає від оголошеного тиждень тому голодування.
На запитання судді, чи може обвинувачений брати участь у процесі, той заперечливо помахав головою. Судове засідання перенесли.
Нагадаємо, в жовтні 2017 року в Миколаєві напали на чемпіона світу з пауерліфтингу Владислава Гуртовенка. Чоловікові завдали сім ударів ножем.
До слова, термін тримання Юрія Богомяткова під вартою закінчується 24 червня.
Фото, відео: Новости N