У США чоловік взяв у заручники 4 дітей. Всі вони мертві

В американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік взяв у заручники чотирьох дітей, через добу їх знайшли мертвими.

Як повідомляє Orlando Sentinel, жертвами вбивці стали діти віком 1, 6, 10 і 11 років. Злочинець застрелився у туалеті.

За попередньою інформацією, двоє з убитих могли бути рідними дітьми стрілка.

Трагедія розгорнулася після того, як подруга чоловіка зателефонувала до поліції і заявила про домашнє насильство. Гері Уейн Ліндсі, відбуваючи умовний термін за ряд злочинів, забарикадувався у будинку і відкрив вогонь по правоохоронцям, поранивши одного з них.

Гері Уейн Ліндсі.

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До речі, раніше у Сумах жінка взяла у заручники дитину аби їй повернули доньку.