Удар струмом у 27 тис. вольт: в Києві підліток загорівся на даху поїзда

На вокзалі в Дарниці 13-річний хлопець заліз на дах поїзда і загорівся після удару струмом. За його життя борються лікарі.

Про це у коментарі 112 Україна повідомив фахівець департаменту охорони праці та промислової безпеки Укрзалізниці Богдан Скрипниченко.

– На жаль, співробітникам Укрзалізниці довелося констатувати такий випадок травмування, який стався 11 червня поточного року на станції Дарниця. За останньою інформацією, кілька молодих хлопців каталися на даху міського електропоїзда, і один з них травмувався електрострумом у 27 тис. вольт. З даху електропоїзда він впав на платформу, йому надали першу домедичну допомогу, і зараз лікарі продовжують боротися за його життя, – розповів він.

За його словами, з початку 2018 року в регіональній філії Південно-західна залізниця зафіксовані 6 випадків електротравмування, один з них закінчився смертю потерпілого, один із травмованих – неповнолітня дитина.

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Нещодавно на станції Одеса-Східна 19-річний юнак виліз на дах вагона-цистерни, щоб зробити селфі. Хлопця вдарило струмом, від отриманих травм він помер у лікарні.