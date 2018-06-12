У Тернополі на будівництві нового мікрорайону на смерть розбився 22-річний хлопець.
У Тернополі на вулиці Овочева, 7 на будівництві нового мікрорайону 22-річний хлопець випав з 11 поверху і розбився на смерть, повідомляє 0352.ua.
Врятувати життя чоловіка не вдалось.
За словами знайомих загиблого, він приблизно тиждень тому одружився. Чи офіційно працював хлопець на будові і чи отримає його родина фінансову компенсацію наразі невідомо.
На місці працює поліція. Обставини події з’ясовуються.
Врятувати не вдалось – у Тернополі 22-річний хлопець випав з 11 поверху / 3 фотографии
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До слова, у селі Верхній Студений Закарпатської області затримали 27-річну жінку, яка через ревнощі вбила чоловіка сокирою.
Фото: 20 хвилин
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