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Врятувати не вдалось – у Тернополі 22-річний хлопець випав з 11 поверху

У Тернополі на будівництві нового мікрорайону на смерть розбився 22-річний хлопець.

Будівля

У Тернополі на вулиці Овочева, 7 на будівництві нового мікрорайону 22-річний хлопець випав з 11 поверху і розбився на смерть, повідомляє 0352.ua.

Врятувати життя чоловіка не вдалось.

За словами знайомих загиблого, він приблизно тиждень тому одружився. Чи офіційно працював хлопець на будові і чи отримає його родина фінансову компенсацію наразі невідомо.

На місці працює поліція. Обставини події з’ясовуються.

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Врятувати не вдалось – у Тернополі 22-річний хлопець випав з 11 поверху / 3 фотографии

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До слова, у селі Верхній Студений Закарпатської області затримали 27-річну жінку, яка через ревнощі вбила чоловіка сокирою.

Фото: 20 хвилин

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