У Тернополі на будівництві нового мікрорайону на смерть розбився 22-річний хлопець.

У Тернополі на вулиці Овочева, 7 на будівництві нового мікрорайону 22-річний хлопець випав з 11 поверху і розбився на смерть, повідомляє 0352.ua.

Врятувати життя чоловіка не вдалось.

За словами знайомих загиблого, він приблизно тиждень тому одружився. Чи офіційно працював хлопець на будові і чи отримає його родина фінансову компенсацію наразі невідомо.

На місці працює поліція. Обставини події з’ясовуються.





Врятувати не вдалось – у Тернополі 22-річний хлопець випав з 11 поверху / 3 фотографии

Читайте: Отямився в калюжі крові: у Києві роми напали на підлітка

До слова, у селі Верхній Студений Закарпатської області затримали 27-річну жінку, яка через ревнощі вбила чоловіка сокирою.

Фото: 20 хвилин