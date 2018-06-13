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Гроза і град знеструмили 240 сіл у 7 областях України

Через негоду – град, грози та шквали – 12 червня було знеструмлено 238 населених пунктів у 7 областях України.

Лінії електропередач

Про це повідомляє ДСНС.

Зокрема, через спрацювання системи захисту ліній електропередач без світла залишилися: 61 населений пункт – у Хмельницькій, 59 – у Львівській, 48 – у Чернівецькій, 42 – у Закарпатській, 20 – у Вінницькій, 5 – у Черкаській та 3 – у Київській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

До речі, сьогодні у Києві та області також очікується гроза, а в західних, північних та центральних областях – грози, місцями град та шквали до 15-20 м/с.

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Гроза і град знеструмили 240 сіл у 7 областях України / 3 фотографии

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Нагадаємо, учора, 12 червня, в Ужгороді та Мукачеві випав величезний град, розмір якого сягав кількох сантиметрів.

Фото: zk.dsns.gov.ua

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