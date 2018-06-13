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Хвилі вище даху: в Чернівцях потік дощової води зніс машину

У Чернівцях через сильний дощ вулиці перетворилися на гірські річки.

Відео потопу опублікував Валерій Найдиш у Facebook.

На відео видно, що вода мчить на величезній швидкості, змиваючи навіть автомобілі.

Читайте: Гроза і град знеструмили 240 сіл у 7 областях України

Нагадаємо, учора, 12 червня, в Ужгороді та Мукачеві випав величезний град, розмір якого сягав кількох сантиметрів.

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