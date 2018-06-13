﻿﻿На трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу міста Люботин два легковика зіткнулися лоб в лоб. Внаслідок аварії четверо громадян госпіталізували.

– 28-річний водій автомобіля Opel, обминаючи вантажівку, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автівкою Volkswagen. Внаслідок аварії 28-річний водій та 25, 27-річні пасажири Opel отримали закриту черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження. 33- річний водій автомобіля Volkswagen отримав забиття різних частин тіла, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини аварії.







Лобове зіткнення під Харковом: постраждалих діставали з груди металу (18+) / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на перехресті вулиць Робоча та Івана Богуна в Херсоні машина швидкої допомоги на смерть збила жінку на пішохідному переході.

Фото: ГУ НП у Харківській області.