На Одещині чоловік вбив сусіда через черешню

На Одещині у селі Мар’янівка 29-річний Віталій побив свого сусіда 36-річного Сергія через крадіжку черешні. Вночі останній помер.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Односельці зазначають, що обвинувачений порядний сім’янин, який не зловживав оковитою.

Жертву часто ловили на дрібних крадіжках, от і тепер поліз на чужий город аби поцупити черешню.

– Коли він заліз я почала кричати: що ти робиш? У відповідь він почав мене лаяти. Розвернувся і втік, а тут як раз приїхав чоловік. Він пішов з ним поговорити, крадій почав його лаяти. Тоді Віталій його і вдарив, – розповідає дружина затриманого Наталія.

Також вона додала, що чоловік вдарив крадія всього двічі. Це підтверджує і двоюрідний брат загиблого, який став свідком конфлікту.

Вдома загиблий часто влаштовував гулянки з товаришами по чарці. Того дня сусіди чули веселу компанію до вечора аж поки раптом не стихло.

Мертвого Сергія знайшли після опівночі.

Експертиза з’ясувала: помер від розриву селезінки, також у нього були переламані кілька ребер. Копи одразу звинуватили Віталія, якого оперативно арештували.

Слідчі дії досі тривають.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному зі столичних супермаркетів троє невідомих сильно побили чоловіка. Напад охорона магазину проігнорувала, а потім відпустила нападників.