Надірване вухо та забій ребра: на Тернопільщині копи “покарали” підлітка

У Тернопільській області 13-річний хлопчик вийшов із поліцейського відділку з надірваним вухом, забитим ребром і вибитою пломбою.
Копи звинуватили 13-річного Влада у крадіжці дорожнього дзеркала. Підліток опиратися не став – в усьому зізнався та виніс із сараю заборонений трофей.
Поліцейські забрали хлопця у відділок, аби підписати папери. Коли хлопчик вийшов із кабінету, він плакав і ледве говорив, а також просив захистити від поліцейських.
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У дитини було надірване вухо, забите ребро та вибита пломба. Очевидці кажуть, копи повалили підлітка на підлогу, гамселили ногами та змушували зізнатися.
За що копи карали дитину, наче рецидивіста, дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.
До слова, в одному супермаркетів Києва невідомі побили чоловіка та зламали йому щелепу. Охорона магазину проігнорувала інцидент, а потім відпустила нападників.