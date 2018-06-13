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Надірване вухо та забій ребра: на Тернопільщині копи “покарали” підлітка

У Тернопільській області 13-річний хлопчик вийшов із поліцейського відділку з надірваним вухом, забитим ребром і вибитою пломбою.

Копи знущалися над підлітком

Копи звинуватили 13-річного Влада у крадіжці дорожнього дзеркала. Підліток опиратися не став – в усьому зізнався та виніс із сараю заборонений трофей.

Поліцейські забрали хлопця у відділок, аби підписати папери. Коли хлопчик вийшов із кабінету, він плакав і ледве говорив, а також просив захистити від поліцейських.

Читайте: Отямився в калюжі крові: у Києві роми напали на підлітка

У дитини було надірване вухо, забите ребро та вибита пломба. Очевидці кажуть, копи повалили підлітка на підлогу, гамселили ногами та змушували зізнатися.

За що копи карали дитину, наче рецидивіста, дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.

До слова, в одному супермаркетів Києва невідомі побили чоловіка та зламали йому щелепу. Охорона магазину проігнорувала інцидент, а потім відпустила нападників.

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