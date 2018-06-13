Не панікувати! Поліцію Києва підняли за тривогою

Поліція м.Києва проводить навчання із затримання зловмисників і звільнення заручника і просить громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
– Сьогодні у Києві проходять поліцейські навчання. За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його в заручники. Правоохоронці відпрацьовують відповідні оперативні плани для затримання нападників і звільнення чоловіка, – повідомляє поліція Києва на сторінці у соцмережі Facebook у середу.
До навчань залучені усі профільні служби.
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– Просимо не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, – попросили у столичній поліції.
Нагадаємо, у Києві група невідомих напала на компанію молодих людей.
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