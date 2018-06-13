Двоє вихідців з однієї з держав Кавказького регіону використовували свою малолітню доньку для створення порнографічних відео.

– До такої діяльності була причетна сімейна пара – 29-річний чоловік та його 30-річна дружина. Для своєї злочинної діяльності подружня пара використовувала свою 4-річну доньку. Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео. Після того, що робила зі своєю донькою затримана, її неможливо назвати мамою. Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною, але на мою думку, цю жінку вже не виправити, – зазначив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Продаж цих відеофайлів відбувався в анонімному сегменті всесвітньої мережі інтернет. Для оплати відео використовували криптовалюту.

У квартирі, яку орендували зловмисники у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині, працівники Департаменту кіберполіції та Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та відділу БТЛ поліції Полтавщини Національної поліції України провели санкціонований обшук. За його результатами вилучено комп’ютерну та відеотехніку, яку подружжя використовувало для створення та розповсюдження порнографічних файлів, а також мобільні телефони.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Зловмисникамзагрожує до десяти років позбавлення волі.







Подружжя розбещувало та знімало на камеру 4-річну доньку / 4 фотографии

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