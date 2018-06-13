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Пожежа у Львові – вщент згорів ресторан

У Львові сьогодні о 01.00 загорівся дерев’яний паб-ресторан у селі Сокільники Пустомитівського району.

Згорів ресторан у Львові

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Вогонь повністю знищив одноповерховий заклад на вулиці Дубівка, 1а. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

На момент прибуття пожежників полум’я повністю охопило ресторан. Пожежу локалізовано о 01.57, ліквідовано – о 02.02.

Причини події встановлюються.

Читайте: У Києві легковик в’їхав у фуру, є постраждалі

Нагадаємо, 11 червня на лівому березі Києва загорілася територія у лісопарковій зоні.

Фото, відео: lviv.dsns.gov.ua

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