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Травми та ножові поранення: у Києві банда напала на перехожих

У Києві близько восьми невідомих чоловіків напали на компанію молодих людей, один з яких отримав ножове поранення.

Двоє отримали травми внаслідок побиття, повідомляє dtp.kiev.ua.

– Близько дев’ятої години вечора на Академмістечку, біля вулиці Доброхотова, 14, 8 чоловіків біля парадного підрізали чоловіка, розбили повністю обличчя і сильно вдарили 2 чоловіків, – розповіла очевидиця.

Читайте: У Києві посеред дороги лежить тіло чоловіка у калюжі крові

На місці працювала швидка і 5 патрулів поліції.

Зловмисникам вдалося втекти.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві біля Південного вокзалу група ромів напала на підлітків. Одному з хлопців пляшкою проломили голову.

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