У Києві “замінували” 4 станції метро

Сьогодні після півночі анонім повідомив про мінування п’яти станцій на різних гілках Київського метрополітену.
Про це повідомляється на сторінці столичної підземки у Facebook.
– Увага! Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції Хрещатик, Оболонь, Видубичі та Олімпійська закриті для пасажирів. Проводиться перевірка, – йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що вибухонебезпечних предметів не виявлено, метро працює у звичайному режимі.
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Нагадаємо, наприкінці травня у Києві анонім повідомив про замінування ринку у Деснянському районі, а у Львові п’ятьох бізнес-центрів.
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