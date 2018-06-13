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У Києві “замінували” 4 станції метро

Сьогодні після півночі анонім повідомив про мінування п’яти станцій на різних гілках Київського метрополітену.

Про це повідомляється на сторінці столичної підземки у Facebook.

– Увага! Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції Хрещатик, Оболонь, Видубичі та Олімпійська закриті для пасажирів. Проводиться перевірка, – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що  вибухонебезпечних предметів не виявлено, метро працює у звичайному режимі.

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Нагадаємо, наприкінці травня у Києві анонім повідомив про замінування ринку у Деснянському районі, а у Львові п’ятьох бізнес-центрів.

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