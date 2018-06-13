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У Львівській області 10-річного хлопчика вбило струмом

У Дрогобичі Львівської області 10-річний хлопчик помер у результаті ураження електричним струмом.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

– Сьогодні, 13 червня, близько 17.30 у поліцію надійшла інформація від медиків про те, що у місті Дрогобич померла 10-річна дитина, попередньо від ураження струмом, – зазначили поліцейські.

Подробиці трагедії поки не повідомили. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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До речі, 11 червня на вокзалі в Дарниці 13-річний хлопець заліз на дах поїзда і загорівся після удару струмом.

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