PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У супермаркеті Києва чоловікові зламали щелепу на очах в охорони/

У супермаркеті Києва чоловікові зламали щелепу на очах в охорони

В одному зі столичних супермаркетів троє невідомих сильно побили чоловіка. Напад охорона магазину проігнорувала, а потім відпустила нападників.

Про це повідомив киянин Євген Гончарук у Facebook.

– Чоловік чекав на стільці біля входу, поки його дружина завершить покупки. У цей момент до нього підійшли троє невідомих і попросили цигарку.
Він не курить. Тому відповів, що у нього немає. На що почув фразу: Так пошукай . Він добре розвинений фізично, тому суперечка закінчилася на кількох фразах. І ось чоловіки відчули себе приниженими. Підло напали на сидячого хлопця, – розповідає Євген Гончарук.

Читайте: Травми та ножові поранення: у Києві банда напала на перехожих

В результаті у постраждалого зламана щелепа. Більш того, побиття відбувалося на очах у охорони, яка не спробувала цьому перешкоджати.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Києві біля Південного вокзалу група ромів напала на підлітків. Одному з хлопців пляшкою проломили голову.

Фото і відео: Євген Гончарук.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка