У супермаркеті Києва чоловікові зламали щелепу на очах в охорони

В одному зі столичних супермаркетів троє невідомих сильно побили чоловіка. Напад охорона магазину проігнорувала, а потім відпустила нападників.

Про це повідомив киянин Євген Гончарук у Facebook.

– Чоловік чекав на стільці біля входу, поки його дружина завершить покупки. У цей момент до нього підійшли троє невідомих і попросили цигарку.

Він не курить. Тому відповів, що у нього немає. На що почув фразу: Так пошукай . Він добре розвинений фізично, тому суперечка закінчилася на кількох фразах. І ось чоловіки відчули себе приниженими. Підло напали на сидячого хлопця, – розповідає Євген Гончарук.

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В результаті у постраждалого зламана щелепа. Більш того, побиття відбувалося на очах у охорони, яка не спробувала цьому перешкоджати.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві біля Південного вокзалу група ромів напала на підлітків. Одному з хлопців пляшкою проломили голову.

Фото і відео: Євген Гончарук.