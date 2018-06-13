PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Запоріжжі догхантери заживо спалили цуценят/

У Запоріжжі догхантери заживо спалили цуценят

У Запоріжжі нелюди підпалили будку з цуценятами, які не могли себе захистити.

Цуценя

У Запоріжжі невідомі підпалили будку з цуценятами, яка знаходилася далеко від людей, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Волонтери побудували цуценятам будку подалі від людей, аби ті нікому не заважали. Коли тварин прийшли годувати, то не могли повірити своїм очам.

– У мене був шок, істерика. Думала, що просто спалили будку, проте коли я почала підходити ближче, то побачила, що там заживо спалені цуценята, – розповіла волонтер Ганна Бондаренко.

Для тварин шукали нових господарів, проте віддати їх у хороші руки не встигли.

Читайте: У Києві догхантери знайшли моторошний спосіб знущатися над тваринами

До слова, суд ухвалив рішення заарештувати догхантера Олексія Святогора на 60 діб.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка