У Запоріжжі догхантери заживо спалили цуценят

У Запоріжжі нелюди підпалили будку з цуценятами, які не могли себе захистити.
У Запоріжжі невідомі підпалили будку з цуценятами, яка знаходилася далеко від людей, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.
Волонтери побудували цуценятам будку подалі від людей, аби ті нікому не заважали. Коли тварин прийшли годувати, то не могли повірити своїм очам.
– У мене був шок, істерика. Думала, що просто спалили будку, проте коли я почала підходити ближче, то побачила, що там заживо спалені цуценята, – розповіла волонтер Ганна Бондаренко.
Для тварин шукали нових господарів, проте віддати їх у хороші руки не встигли.
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До слова, суд ухвалив рішення заарештувати догхантера Олексія Святогора на 60 діб.
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