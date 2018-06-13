У Запоріжжі догхантери заживо спалили цуценят

У Запоріжжі нелюди підпалили будку з цуценятами, які не могли себе захистити.

У Запоріжжі невідомі підпалили будку з цуценятами, яка знаходилася далеко від людей, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Волонтери побудували цуценятам будку подалі від людей, аби ті нікому не заважали. Коли тварин прийшли годувати, то не могли повірити своїм очам.

– У мене був шок, істерика. Думала, що просто спалили будку, проте коли я почала підходити ближче, то побачила, що там заживо спалені цуценята, – розповіла волонтер Ганна Бондаренко.

Для тварин шукали нових господарів, проте віддати їх у хороші руки не встигли.

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До слова, суд ухвалив рішення заарештувати догхантера Олексія Святогора на 60 діб.