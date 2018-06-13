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Злодій у квартирі: що робити і чи можна вбити грабіжника

Що робити, якщо в будинок увірвався зловмисник. Яка самооборона дозволена і як діяти в такій ситуації.

Ніхто не застрахований від непроханих гостей з поганими намірами. Інколи ситуація вимагає самооборонятися і захищати свою родину.

Так, Ст. 36 ККУ чітко регламентує і виправдовує вбивство лише у трьох випадках:

  • відбиття нападу групи осіб;
  • відбиття нападу озброєнної особи;
  • відбиття протиправного насильницького вторгнення в житло чи інше володіння особи.

Найчастіше господарі виживають лише тоді, коли можуть захиститися від зловмисників зброєю.

Наприклад, керівник асоціації власників зброї Георгій Учайкін впевнений, що у кожній оселі обов’язково має бути зброя, особливо у тих, хто живе поза містом.

Але в Україні поліція виправдовує жертв нападників, які самооборонялися, лише у кожному десятому випадку.

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Отож, якщо до вас увірвалися злодії, зайдіть у найбільш безпечне місце у домі. Заховайте дітей. Для цього наперед продумайте, що робитиме у такій ситуації. Найкраще підходять кімнати, які зачиняються на замок.

Подзвоніть у поліцію. Також у вас має бути щось під рукою, якщо муситимете зустрітися візаві з нападником.

Дивіться приклади подібних історій та поради щодо того, що можна робити у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, у Києві банда напала на перехожих.

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