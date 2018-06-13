У Харкові близько 4.00 ранку грабіжники підірвали банкомат на вулиці Краснодарській. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Експерти встановили, що зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.

Після вибуху вони заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється.

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Інформація за даним фактом внесена до журналу єдиного обліку заяв та правопорушень. Вирішується питання про її кваліфікації.

Поліцейські встановлюють всі обставини і осіб, причетних до події.









Зухвале пограбування у Харкові: злодії підірвали банкомат / 5 фотографий

До слова, у Дніпрі автомобіліст вдарив ножем у груди грабіжника, який вкрав з його машини акумулятор.

Фото, відео: hk.npu.gov.ua