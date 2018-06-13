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Зухвале пограбування у Харкові: злодії підірвали банкомат

У Харкові близько 4.00 ранку грабіжники підірвали банкомат на вулиці Краснодарській. На щастя, ніхто не постраждав.

У Харкові підірвали банкомат

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Експерти встановили, що зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.

Після вибуху вони заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється.

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Інформація за даним фактом внесена до журналу єдиного обліку заяв та правопорушень. Вирішується питання про її кваліфікації.

Поліцейські встановлюють всі обставини і осіб, причетних до події.

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Зухвале пограбування у Харкові: злодії підірвали банкомат / 5 фотографий

До слова, у Дніпрі автомобіліст вдарив ножем у груди грабіжника, який вкрав з його машини акумулятор.

Фото, відеоhk.npu.gov.ua

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