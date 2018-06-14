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Аеропорт Київ відновив роботу після інциденту з літаком

Аеропорт Київ відновив роботу після інциденту з літаком, який викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки.

У четвер, 14 червня, літак компанії Bravo під час посадки в аеропорту Київ викотився за межі злітно-посадкової смуги, повідомили у прес-службі аеропорту.

Літак виконував рейс Анталія-Київ, на борту перебувало 169 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Всі пасажири були евакуйовані та знаходяться у терміналі в залі прильоту.

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На місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії.

Через інцидент аеропорт Київ закрито на 5 годин – до 1.00 п’ятниці, 15 червня.

Оновлено о 23.40. Аеропорт Київ відновив роботу о 23.35.

Раніше в міжнародному аеропорту Франкфурта загорівся аеродромний тягач, вогонь із якого перекинувся на літак.

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