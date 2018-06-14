Автомобіль вщент – нардеп Шахов потрапив у ДТП

Сьогодні у Полтавській області сталася ДТП за участю автомобілів Toyota Land Cruiser і Ford.

Сьогодні вночі в селі Пишне (Полтавська область) на автодорозі Київ-Харків позашляховик Toyota, в якому знаходився народний депутат Сергій Шахов, зіткнувся з автомобілем Ford, повідомляє прес-служба ГУНП у Полтавській області.

У результаті зіткнення 28-річний водій автомобіля Ford отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та триває слідство.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні поліції, в автомобілі Toyota на пасажирському сидінні перебував народний депутат Сергій Шахов.

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До слова, на трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу міста Люботин два легковика зіткнулися лоб в лоб.

Фото: прес-служба ГУНП у Полтавській області