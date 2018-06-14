Поліцейський зі складу ООС змушений був стріляти на блокпосту по автомобілю Toyota Camry, який їхав у зону проведення операції з Харкова та відмовилося зупинитися на вимогу правоохоронців.

Про це повідомляє прес-центр штабу Об’єднаних сил.

– Рішучими діями із застосуванням штатного озброєння працівники поліції зі складу Об’єднаних сил зупинили спробу безконтрольного в’їзду через блокпост у район проведення операції. Попереджувальний постріл вгору та два прицільних влучення в колесо автомобіля виявилися більш дієвими для правопорушників. За мить водій та пасажири автомобіля були передані до відповідних органів, де здійснюється поглиблена перевірка їх діяльності та надається кваліфікована правова оцінка їх діям, – йдеться у повідомленні.

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У штабі наголошують, що правоохоронці чітко слідували інструкції про порядок виконання завдань на блокпосту, запропонувавши водієві автомобіля Toyota Camry зупинитися і надати документи для перевірки.



На блокпосту на Донбасі поліцейський пострілом зупинив авто / 2 фотографии

До слова, 19 квітня російсько-окупаційні війська вкотре зірвали заплановане розведення сил у Станиці Луганській.

Фото: ООС