На Луганщині 8-річна дитина з’їла гриби та померла

У Луганській області через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик. Це вже другий летальний випадок за дві доби.

14 червня у Луганській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, повідомляє Нацполіція Луганської області.

Три дні тому дитину разом із 15-річним братом і матір’ю госпіталізували до реанімації.

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Крім того, за медичною допомогою звернувся 50-річний мешканець смт. Новотошківка. Чоловікові стало зле після вживання грибів, які він назбирав у лісі. Його госпіталізували у важкому стані.