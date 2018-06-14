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На пляжі в Одесі затримали 72-річного педофіла

На одному з пляжів Одеси затримали 72-річного чоловіка, який кілька днів поспіль чіплявся з розмовами до малолітньої дівчинки, а під час останньої зустрічі наважився торкнутися.

Педофіл

Про це повідомляє обласна поліція.

– Під час патрулювання пляжу Аркадія до велопатруля звернувся охоронець пляжу, який заявив, що бачив, як літній чоловік приставав з розмовами до дитини, яка перебувала на пляжі без супроводу дорослих. Заявник пояснив, що коли підійшов до неї, чоловік пішов геть, а дівчинка попросила допомоги, – йдеться у повідомленні.

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12-річна одеситка розповіла, що кілька днів тому до неї підійшов дідусь. За її словами, упродовж трьох днів він говорив з нею на непристойні теми, а під час останньої зустрічі торкнувся її тіла.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

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Всього голосів: 4802

Пенсіонера швидко знайшли за зовнішнім описом. Він підтвердив слова дитини.

Мати дівчинки написала заяву до поліції. Тепер дівчинка має пройти медичний огляд.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 – Розбещення неповнолітніх. Підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Схожий випадок нещодавно стався на Харківщині, де  67-літній чоловік кілька днів тримав 9-літню дівчинку в зачиненому приміщенні котельні.

Фотоod.npu.gov.ua

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