Негода в Києві затопила дороги. А в Голосіївському районі на жінку впало дерево – вона загинула.
Під час негоди в Києві на жінку впало дерево, врятувати її не вдалося, повідомляє Київ оперативний.
Інцидент стався у Голосіївському районі. За даними ЗМІ, загиблій було 34 роки. Деталі інциденту встановлюються.
Читайте: Блискавка влучила в телевежу на Дорогожичах
Сильний дощ у Києві розпочався приблизно о 21.30 і тривав трохи більше години. Зливу супроводжували шквальні пориви вітру та грози.
У мережах з’явилися фото та відео негоди.
Негода в Києві: авто пливуть по дорогах, дерево вбило жінку / 2 фотографии
До слова, в аеропорту Київ літак викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки. Через інцидент пасажирів евакуювали, а летовище тимчасово закрили.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+