Негода в Києві затопила дороги. А в Голосіївському районі на жінку впало дерево – вона загинула.

Під час негоди в Києві на жінку впало дерево, врятувати її не вдалося, повідомляє Київ оперативний.

Інцидент стався у Голосіївському районі. За даними ЗМІ, загиблій було 34 роки. Деталі інциденту встановлюються.

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Сильний дощ у Києві розпочався приблизно о 21.30 і тривав трохи більше години. Зливу супроводжували шквальні пориви вітру та грози.

У мережах з’явилися фото та відео негоди.



Негода в Києві: авто пливуть по дорогах, дерево вбило жінку / 2 фотографии

До слова, в аеропорту Київ літак викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки. Через інцидент пасажирів евакуювали, а летовище тимчасово закрили.