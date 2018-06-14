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Потоп у Чернівцях: авто перетворились на моторні човни

У Чернівцях випала півмісячна норма опадів. Місто другий день потопає у воді по коліна.

Про це пише місцевий сайт molbuk.ua.

Через дощі в місті підтоплено цілу низку вулиць, під водою опинилися також залізничні колії на вокзалі.

За прогнозами синоптиків, опади в місті продовжаться у п’ятницю та на вихідних.

Чернівчани активно публікують фото та відео із різних районів міста.

Читайте: В Україні різко погіршиться погода: насуваються сильні зливи, град і шквали

Летний дождь #чернівці #Черновцы #дождь

Публикация от KASHULIDZE KUSHNIRIUK (@eto_ya_eugenia)

Нагадаємо, якою буде погода на вихідних.

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