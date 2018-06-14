Спочатку напоїли. Двоє хлопців зґвалтували 12-річну, третього зупинив перехожий

У Миколаєві двоє молодиків скоїли наругу над 12-річною дівчиною, а третьому завадив лише випадковий перехожий.

18-річні хлопці познайомили з дівчинкою 12 років у місцевому парку, запропонували прогулятися, напоїли та двоє молодиків зґвалтували дитину по черзі у дворі багатоповерхівки, а третьому завадив випадковий перехожий.

Усіх трьох на разі затримано, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Дівчина зараз знаходиться у лікарні, її стан медики не коментують. дитині знадобиться допомога психологів, щоб забути це жахіття.

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Нагадаємо, на Прикарпатті військові зґвалтували дівчинку та зняли це на камеру.