Спочатку напоїли. Двоє хлопців зґвалтували 12-річну, третього зупинив перехожий

У Миколаєві двоє молодиків скоїли наругу над 12-річною дівчиною, а третьому завадив лише випадковий перехожий.
18-річні хлопці познайомили з дівчинкою 12 років у місцевому парку, запропонували прогулятися, напоїли та двоє молодиків зґвалтували дитину по черзі у дворі багатоповерхівки, а третьому завадив випадковий перехожий.
Усіх трьох на разі затримано, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Читайте: Зґвалтували і вбили: тіло семикласниці виявили у лісопосадці
Дівчина зараз знаходиться у лікарні, її стан медики не коментують. дитині знадобиться допомога психологів, щоб забути це жахіття.
Дивіться детальніше у сюжеті Надзвичайних новин:
Нагадаємо, на Прикарпатті військові зґвалтували дівчинку та зняли це на камеру.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+