Страшна ДТП під Києвом: BMW розірвало на частини

В Ірпіні сталася страшна ДТП, у результаті якої авто розірвало на частини. Інформація про кількість потерпілих уточнюється.
Аварія з постраждалими сталася близько 19.30 на вулиці Університетській у місті Ірпінь, повідомляє Київ оперативний.
За інформацією, спідометр одного з учасників ДТП застиг на позначці 145 км/год.
Водій зніс зупинку і влетів у машини на парковці фітнес-клубу. За попередніми даними, постраждали 4 авто.
За словами свідків, водій BMW має ознаки алкогольного сп’яніння.
Інформація про кількість потерпілих уточнюється.
На місці працюють лікарі швидкої та поліція. Встановлюються подробиці та причини аварії.
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Раніше у Львівській області зіткнулися два мікроавтобуси – одна людина загинула, дев’ятеро в лікарні.
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