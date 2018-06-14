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Страшна ДТП під Києвом: BMW розірвало на частини

В Ірпіні сталася страшна ДТП, у результаті якої авто розірвало на частини. Інформація про кількість потерпілих уточнюється.

Аварія з постраждалими сталася близько 19.30 на вулиці Університетській у місті Ірпінь, повідомляє Київ оперативний. 

За інформацією, спідометр одного з учасників ДТП застиг на позначці 145 км/год.

Водій зніс зупинку і влетів у машини на парковці фітнес-клубу. За попередніми даними, постраждали 4 авто.

За словами свідків, водій BMW має ознаки алкогольного сп’яніння.

Інформація про кількість потерпілих уточнюється.

На місці працюють лікарі швидкої та поліція. Встановлюються подробиці та причини аварії.

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Страшна ДТП під Києвом: BMW розірвало на частини / 12 фотографий

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