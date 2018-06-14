На вулиці Чорнобильській у Києві стався вибух у припаркованому авто Волга. Четверо дітей отримали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

У Святошинському районі Києва стався вибух, у результаті якого постраждали четверо дітей, двоє з яких – у важкому стані, повідомляє Нацполіція.

Епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже тривалий час був припаркований неподалік від одного з будинків.

– Четверо дітей віком від 5 до 11 років вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув, – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки, а також кілька бригад медиків.

Діти госпіталізовані до лікарні Охматдит. Поліція з’ясовує, що саме вибухнуло.

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У Києві стався вибух в авто, є постраждалі / 4 фотографии

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