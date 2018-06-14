У Львівській області зіткнулися два мікроавтобуси – багато постраждалих

У Львівській області сталося зіткнення мікроавтобусів Mercedes Sprinter та Iveco.
На трасі Київ – Чоп неподалік від села Дуб’є (Львівська область) у результаті зіткнення двох мікроавтобусів загинув пасажир, повідомляє прес-служба ГУ НП Львівської області.
Водій мікроавтобуса Iveco отримав перелом стегна.
– Пасажири Mercedes отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості (переломи, травми, удари). У лікарню доставлено дев’ятеро осіб, їх діагнози уточнюються, – йдеться у повідомленні.
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На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
До слова, на трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу міста Люботин два легковика зіткнулися лоб в лоб.
Фото: прес-служба ГУ НП Львівської області
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