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У Миколаєві двоє чоловіків на вулиці зґвалтували 12-річну дівчинку

У ніч на 14 червня у центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.

Згвалтування

У ніч на 14 червня у центрі Миколаєва у дворі за магазином Сотка двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку, повідомляє 0512.ua.

Поліцейські оперативно попрямували на відпрацювання території. Через деякий час підозрюваних знайшли і затримали.

Дівчинку госпіталізували до лікарні, де її стан визначають медики.

Наразі встановлюються всі обставини події.

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У Миколаєві двоє чоловіків на вулиці зґвалтували 12-річну дівчинку / 4 фотографии

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До слова, у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.

Фото: 0512.ua

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