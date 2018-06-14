У ніч на 14 червня у центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.
У ніч на 14 червня у центрі Миколаєва у дворі за магазином Сотка двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку, повідомляє 0512.ua.
Поліцейські оперативно попрямували на відпрацювання території. Через деякий час підозрюваних знайшли і затримали.
Дівчинку госпіталізували до лікарні, де її стан визначають медики.
Наразі встановлюються всі обставини події.
У Миколаєві двоє чоловіків на вулиці зґвалтували 12-річну дівчинку / 4 фотографии
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До слова, у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.
Фото: 0512.ua
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