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У Росії побили фаната-гея, він залишиться інвалідом – ЗМІ

У Санкт-Петербурзі напали на гея з Франції, який приїхав на чемпіонат світу з футболу.

У Санкт-Петербурзі на француза напали двоє чоловіків і побили його на ґрунті гомофобії, пише Metro.

Постраждалий отримав травми голови і щелепи.

Пізніше підозрюваних затримали. Ними виявилися 25-річний Ісмет Гайдаров і 24-річний Расул Магомедов.

Про атаку в виданні дізналися з каналу Telegram OperSlil, де пояснили, що “навіть якщо поранені є гомосексуалістами, це не виправдовує тих монстрів, які побили їх”. Там також повідомляється, що постраждалий француз залишиться інвалідом.

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Ще один інцидент стався в Москві в понеділок, там постраждав фанат з Англії.

За словами англійця, він був п’яний і не пам’ятає обставини того, що сталося, але заявив, що п’ятеро росіян напали на нього і пограбували біля банкомату.

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