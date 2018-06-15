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50 тис. за життя! У Запоріжжі матір намагалася продати сина в рабство

У Запоріжжі поліція затримала жінку, яка намагалась продати свого 15-річного сина з інвалідністю у трудове рабство. Життя єдиної дитини вона оцінила у 50 тисяч гривень.

Жінка намагалася продати сина в рабство

14 червня у Запоріжжі поліція затримала жінку, яка намагалася продати свого 15-річного сина.

Жінку спіймали після того, як вона отримала гроші. Матір оцінила дитину у 50 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.

За словами глави МВС Арсена Авакова, матір хотіла продати сина з інвалідністю у трудове рабство, щоб “купити на виручені гроші землю і зайнятися бізнесом і щоб не претендував на її квартиру, коли виросте”.

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50 тис. за життя! У Запоріжжі матір намагалася продати сина в рабство / 3 фотографии

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З’ясувалося, що родина перебуває на обліку служби у справах дітей Олександрівського району міста Запоріжжя.

Раніше жінку притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Відкрито кримінальне провадження. Жінку затримали та направили до СІЗО. Їй загрожує від 5 до 12 років ув’язнення. Триває досудове розслідування.

Хлопчика передали до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Раніше в Черкаській області затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

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