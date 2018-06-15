У київському метро підлітки стрибали на колії і бігли перед поїздом.
Про це повідомив очевидець Олексій Масловець на своїй сторінці в Facebook.
Чоловік опублікував знімки, на яких видно, як двоє підлітків бігають по рейках на одній зі станцій київського метрополітену.
У коментарях до запису Олексій розповів, що від поїзда підліткам вдалося сховатися у спеціальному поглибленні на колії. Вони не отримали травм, але одна з пасажирок відлупцювала сумкою одного з екстремалів.
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Андреналіну захотілося! У Києві підлітки бігають перед поїздом метро / 3 фотографии
Нагадаємо, у Києві підліток загорівся на даху поїзда.
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