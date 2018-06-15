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Аварія літака в Жулянах: пасажири самі виламали двері і врятувалися

Очевидці аварійної посадки літака в аеропорту Київ розповіли, що лайнер не просто викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки, – загорілося крило, а рятуватися довелося самостійно.

За хвилину до приземлення літака в Жулянах пасажири відчували їдкий дим на борту, повідомляє 112 Україна.

– Перед посадкою хлопці, які сиділи біля крила, бачили дим…Була погана погода, почало трясти літак, пасажири впиралися ногами, щоб не кидало на всі боки…Ми сідали на смугу, вже знаючи, що горить крило. Ми виїхали за межі смуги, на поле, крило почало чіпляти землю, відпало шасі з одного боку. Пішов дуже їдкий дим, – розповіла пасажирка.

При цьому після посадки не були відкриті всі евакуаційні виходи, тому виникла паніка.

– Евакуації ніякої не було…Свої ноги, свої руки. Нас ні про що не попередили. Ми виламали двері і нам сказали: “Стрибайте, біжіть, куди зможете”. Ми побігли, у всіх паніка. Всі стоїмо під дощем, вітер. Хтось упав, хтось вдарився. Швидкої немає. Пожежники тільки приїхали. Швидка приїхала через дві години…В аеропорту ні валер’янки, ні води. Все що нам надали – вода через дві години, – продовжила дівчина, яка була в літаку.

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