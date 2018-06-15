Аварія літака в Жулянах: причини і хто відповість

Пасажирам літака, що здійснив аварійну посадку в Жулянах, довелося самостійно рятуватися. Експерт розповів, хто повинен нести за це відповідальність.

За безпеку пасажирів несе відповідальність авіакомпанія, заявив у комментрі виданню Слово і Діло експерт авіаційної галузі Богдан Долінце.

При цьому, за його словами, контроль за дотриманням усіх вимог авіакомпанією веде Державна авіаційна служба, є також регламенти, які повинна виконувати авіакомпанія перед польотом.

– На жаль, деякі авіакомпанії використовують дуже старі літаки. Інцидент був саме з таким літаком. У світі є практика, що такі літаки виводяться з флоту і мінімально експлуатуються, переробляються на вантажні. Тобто їх використання для перевезення пасажирів обмежується, – зазначив фахівець.

Коментуючи реакцію служб, Долінце зазначив, що в даному випадку є великі питання до організації роботи в аеропорту. Він допускає, що служби їхали довго, бо треба пройти ще перевірку безпеки, а на те потрібно багато часу.

– Чому не було чергового транспорту? Служб на пероні? Це питання до аеропорту…У даній ситуації питання до власників авіакомпанії, чому вони довели до такого стану флот, і до відповідних служб, які проводили перевірку, і з іншого боку – до Державіаслужби, чому вона не вжила належних заходів, – констатував Долінце.

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Нагадаємо, ввечері 14 червня літак компанії Bravo, який виконував рейс Анталія-Київ, під час посадки в аеропорту Київ викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту перебувало 169 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Аеропорт не працював майже 5 годин.

Фото: Ukraine Aviation Museum