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Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині – 8 постраждалих

У Рівненській області відбулася бійка між поліцією і протестуючими копачами бурштину. У результаті сутички постраждали вісім поліцейських.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Так, поблизу села Федорівка Сарненського району близько 150 місцевих жителів, незадоволених діями правоохоронних органів у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автотрасу Київ-Ковель-Ягодин.

Поліція заявляє, що учасники протесту вели себе агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону громадську безпеку, намагалися заспокоїти розлючений натовп, проте ті почали смикати правоохоронців і кидати в них каміння.

Один з чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. У ході сутички тілесні ушкодження отримали працівники поліції.

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За фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків і перекриття транспортних комунікацій слідчі відкрили кримінальні провадження у частині 2 статті 345 і частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України.

Через годину протестуючі розійшлися. Рух транспортних засобів було відновлено.

Нагадаємо, як двоє чоловіків трощили припарковані авто і напали на поліцейських.

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