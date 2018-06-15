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На Запоріжжі у санаторії отруїлися 30 дітей

В окремому оздоровчому комплексі Маяк АТ Мотор Січ у Запорізькій області отруїлися 30 осіб, у тому числі 28 дітей, стан постраждалих легкого та середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомляється в п’ятницю на сайті Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

За інформацією відомства, повідомлення від директора комплексу Маяк щодо скарг дітей на розлад шлунка надійшло ввечері 14 червня.

До вечора до медичного пункту табору звернулося 30 осіб, у тому числі 28 дітей. Стан цих хворих був легкого та середнього ступеня тяжкості. Випадки захворювання дітей зареєстровані в 13-ти з 19-ти загонів.

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Під час санітарно-епідеміологічного розслідування виявлено порушення вимог санітарного законодавства.

Для проведення лабораторних досліджень Запорізька регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини відібрала 70 змивів із зовнішнього середовища, 18 добових проб харчових продуктів і 5 проб питної води.

Нагадаємо, 21 травня у миколаївській школі через розпилювання невідомої речовини евакуювали близько 400 дітей.

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