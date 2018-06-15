Під Одесою звільнили з рабства майже 30 людей

В Одеській області правоохоронці звільнили з рабства близько 30 осіб.
– Сьогодні поліцейські підрозділу Крим реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів, – повідомив у Тwitter голова Нацполіції Сергій Князєв.Читайте: $1 тис за жінку: українок продавали у секс-рабство в ОАE У Дніпрі затримано жінок, які вивозили українок у секс-рабство до Росії Як не потрапити у трудове рабство за кордоном - поради
За його словами, серед звільнених була вагітна на 8-му місяці жінка.
– Її жодного разу не показували лікарю, – наголосив він.
– На території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах. Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень, – уточнює ДПСУ.
За даними прикордонників, серед утримуваних – громадяни України з різних регіонів, в тому числі з АР Крим, які у пошуках заробітку потрапили у рабство.
Правоохоронці затримали 3 підозрюваних.
Раніше Факти ICTV писали, що у Тернополі правоохоронці затримали злочинну групу, яка продавала людей в рабство до Туреччини та ОАЕ.
Фото, відео: dpsu.gov.ua