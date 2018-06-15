В Одеській області правоохоронці звільнили з рабства близько 30 осіб.

– Сьогодні поліцейські підрозділу Крим реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів, – повідомив у Тwitter голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, серед звільнених була вагітна на 8-му місяці жінка.

– Її жодного разу не показували лікарю, – наголосив він.

– На території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах. Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень, – уточнює ДПСУ.

За даними прикордонників, серед утримуваних – громадяни України з різних регіонів, в тому числі з АР Крим, які у пошуках заробітку потрапили у рабство.

Правоохоронці затримали 3 підозрюваних.







Під Одесою звільнили з рабства майже 30 людей / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Тернополі правоохоронці затримали злочинну групу, яка продавала людей в рабство до Туреччини та ОАЕ.

Фото, відео: dpsu.gov.ua