Сім швів на голові: майже 40 ромів жорстоко побили підлітків у Києві

Біля залізничного вокзалу у Києві близько 40 ромів напали на підлітків.

Озвірілий натовп ромів ледь не до смерті відлупцювали 16- річного хлопця, який разом із компанією святкував день народження друга.

З пляшками, палицями та кулаками майже сорок кочівників накинулися на компанію підлітків просто біля київського залізничного вокзалу.

Одному потерпілому у лікарні наклали 7 швів на голову, у нього були також побиті руки і ноги.

Хто знає , як могло б закінчитися це страхіття, якби ромів не почали розганяти випадкові перехожі.

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Нагадаємо, роми розмістили у Києві новий табір і б’ють перехожих.