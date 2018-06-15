Сім швів на голові: майже 40 ромів жорстоко побили підлітків у Києві

Біля залізничного вокзалу у Києві близько 40 ромів напали на підлітків.
Озвірілий натовп ромів ледь не до смерті відлупцювали 16- річного хлопця, який разом із компанією святкував день народження друга.
З пляшками, палицями та кулаками майже сорок кочівників накинулися на компанію підлітків просто біля київського залізничного вокзалу.
Одному потерпілому у лікарні наклали 7 швів на голову, у нього були також побиті руки і ноги.
Хто знає , як могло б закінчитися це страхіття, якби ромів не почали розганяти випадкові перехожі.
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Дивіться детальніше у сюжеті Надзвичайних новин:
Нагадаємо, роми розмістили у Києві новий табір і б’ють перехожих.
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