У Києві водій автобуса з дітьми помер під час руху

У Києві за кермом автобуса, в якому перебувало 25 дітей, помер водій.

Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався вранці, 15 червня, на вулиці Івана Огієнка біля Південного вокзалу. Водієві автобуса Mercedes, який перевозив учнів мовної школи, на ходу стало погано. Він втратив свідомість і впав на кермо.

Некерований автобус з’їхав зі своєї смуги руху і зачепив Chevrolet Lacetti. Автобус вдалося зупинити вчителю, який також знаходився у салоні.

У результаті ДТП ніхто з дітей або перехожих не постраждав. Медики, які прибули на місце інциденту, лише констатували смерть водія автобуса.

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До речі, в Ірпіні сталася страшна ДТП, у результаті якої авто розірвало на частини. Інформація про кількість потерпілих уточнюється.