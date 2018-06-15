PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У США біля лікарні сталася стрілянина - поранені діти/

У США біля лікарні сталася стрілянина – поранені діти

У місті Вестмінстер (США) на парковці медичного закладу сталася стрілянина.

Пістолет у руці

У місті Вестмінстер (США) біля дитячої стоматологічної клініки невідомий відкрив стрілянину, у результаті чого поранено 4 людини, повідомляє CBS.

Серед поранених було двоє дітей. Про стан постраждалих наразі нічого не відомо.

Зловмисник втік з місця події на автомобілі. Через кілька годин після інциденту поліції вдалося вистежити авто підозрюваного і заарештувати його

Читайте: У США чоловік взяв у заручники 4 дітей. Всі вони мертві

До слова, у дворі одного з будинків в Києві невідомі відкрили вогонь по голубах. В результаті один птах був вбитий, а малюки, які грали на майданчику, отримали шок.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Голодомор
Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам’яті жертв Голодомору в Україні
РФ порушує релігійні свободи у Криму та на Донбасі – резолюція США
Дівчина застрягла головою у вихлопній трубі пікапа
Стрілянина на Донбасі
На блокпосту на Донбасі поліцейський пострілом зупинив авто
Що варто знати про Дональда Трампа
Дональду Трампу – 72! Маловідомі факти та топ конфузів президента США
Американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у Віталія Кличка
Енот
Єнот кілька днів ліз по стіні хмарочоса до 28 поверху і став зіркою
Норвегія зміцнює кордон з РФ морською піхотою США
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка