У США біля лікарні сталася стрілянина – поранені діти

У місті Вестмінстер (США) на парковці медичного закладу сталася стрілянина.
У місті Вестмінстер (США) біля дитячої стоматологічної клініки невідомий відкрив стрілянину, у результаті чого поранено 4 людини, повідомляє CBS.
Серед поранених було двоє дітей. Про стан постраждалих наразі нічого не відомо.
Зловмисник втік з місця події на автомобілі. Через кілька годин після інциденту поліції вдалося вистежити авто підозрюваного і заарештувати його
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До слова, у дворі одного з будинків в Києві невідомі відкрили вогонь по голубах. В результаті один птах був вбитий, а малюки, які грали на майданчику, отримали шок.
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