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Вибух авто у Києві: чи винен власник машини

Вибух авто в Києві розглядають як теракт. Власником залишеного транспорту, біля якого напередодні постраждали четверо дітей, виявився учасник АТО. У поліції не виключають, що вибуховий пристрій могла закласти в авто інша особа, а не власник.

Про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління Національної поліції України в місті Києві Андрій Крищенко.

– Він є офіцером запасу і брав участь в АТО – учасник бойових дій, – заявив Крищенко.

Так, власнику авто в даний час підозр не пред’являли, але з ним працює слідчий в одному з райуправлінь Києва. Також Крищенко повідомив, що власника авто затримали у Рівненській області, куди він поїхав напередодні вибуху.

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Начальник столичного главку також зазначив, що однією з версій вибуху є теракт. При цьому, за його словами, на місці вибуху було знайдено кілька фрагментів гранати РГД-5. Разом з тим, начальник поліції Києва не виключає, що вибуховий пристрій могла закласти в авто інша особа, а не власник.

Нагадаємо, на вулиці Чорнобильській у Києві стався вибух у припаркованому авто Волга. Четверо дітей отримали поранення та госпіталізовані. Одна дитина в комі.

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